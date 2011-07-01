ОБСЄ закликала Лукашенка зупинити репресії проти ЗМІ

Представник ОБСЄ з питань свободи медіа Дуня МІЯТОВИЧ закликає Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА зупинити репресії проти ЗМІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОБСЄ, про це йдеться в її листі, направленому сьогодні главі Білорусі.

«Я звертаюся до Вас безпосередньо, як до найвищої інстанції, з проханням мобілізувати весь уряд на захист усіх і кожного співробітника ЗМІ у Білорусі від страху, агресії, юридичного й адміністративного переслідування, позбавлення волі, жорстокості, катувань у місцях ув`язнення і від закриття їх медіа-компаній», - цитує прес-служба лист Д.МІЯТОВИЧ.

Представник ОБСЄ висловила переконання, що вирішення питання про припинення репресій проти журналістів перебуває повністю в руках Президента Білорусі.

При цьому Д.МІЯТОВИЧ назвала низку заходів, які, на її думку, О.ЛУКАШЕНКО має вжити негайно.

Вона, зокрема, закликала лідера Білорусі повністю припинити практику затримання журналістів, зняти усі звинувачення з усіх затриманих працівників ЗМІ, зокрема, з Андрія ПОЧОБУТА, Наталі РАДІНОЇ, а також скасувати вирок, винесений Ірині ХАЛІП.

Крім того, представник ОБСЄ закликала відкликати попередження, винесені газетам «Народна Воля» і «Наша Нива» і припинити процеси проти них, а також публічно заявити про підтримку журналістів, незалежно від їхньої політичної орієнтації та симпатій, закликати правоохоронні органи сприяти, а не перешкоджати журналістам у їхній діяльності.

«Жорстокість, яку держава спровокувала проти численних журналістів, чий громадський обов`язок полягає в інформуванні їхніх співгромадян про важливі політичні події, на жаль, призвела до небезпечної тенденції. Повідомлення про те, що міліція чи офіцери безпеки без розпізнавальних знаків б`ють журналістів, затримують їх, псують їхнє обладнання, надходять зараз майже щодня», - підкреслила Д.МІЯТОВИЧ.

Вона також засудила жорстокі дії міліції проти журналістів під час мовчазної акції протесту 29 червня у Мінську та Бресті, коли 12 журналістів зазнали нападів і арештів.