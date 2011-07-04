Скандал на ЧФ РФ: офіцери регулярно «обдирали» військовослужбовців

Військова прокуратура Російської Федерації виявила на Чорноморському флоті Росії факти стягування поборів з військовослужбовців.

Про це УНІАН повідомили в Головній військовій прокуратурі Росії.

«Перевіркою військової прокуратури виявлено факти поборів преміальних грошей у низці військових частин Чорноморського флоту», - зазначається у повідомленні.

Встановлено, що у листопаді 2010 р. полковник С. за вказівкою заступника командира одного із з`єднань Чорноморського флоту полковника І. вимагав від командирів авіаційних частин Чорноморського флоту щомісячно збирати з військовослужбовців і передавати йому кошти з додаткових виплат у розмірі 110 тис. крб. (близько 4 тис. дол.) з кожної військової частини.

У червні 2011 р. С. отримав від командирів авіачастин зібрані офіцерами гроші у сумі понад 690 тис. крб. (близько 25 тис. дол.). Проте передати їх І. не встиг, оскільки його було затримано.

За матеріалами прокурорської перевірки порушена і розслідується кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 285 Кримінального кодексу РФ (зловживання посадовими повноваженнями).