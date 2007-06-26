Тоні Блер одержить нову роботу в Єрусалимі

Учасникам саміту "квартету" з близькосхідного врегулювання, що проходить в Єрусалимі, вдалося досягти угоди щодо кандидатури Тоні Блера, який, пішовши з посади прем`єр-міністра Великобританії, буде призначений спеціальним представником "четвірки" в регіоні, передає агентство Associated Press з посиланням на неназваного представника США.

Офіційно про призначення Тони Блера на нову посаду члени близькосхідного квартету - ООН, США, Росія і ЄС - мають намір оголосити в середу, 27 червня: проекти відповідних заяв проходять узгодження.

Нагадаємо, раніше ідею створити нову посаду висунув сам Блер, якого підтримав президент США Джордж Буш. Проте, за даними газети Haaretz, проти призначення раніше виступала Росія. Водночас, як зазначає видання, накладати вето на це рішення російська сторона не збиралася.

Проти висловлювався також і Верховний представник ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики в галузі безпеки Хав`єр Солана, який вважає, що заснування нової посади відволікатиме від його власних зусиль задля близькосхідного врегулювання.

Сам Блер на прес-конференції в Лондоні заявив, що "кожен, хто піклується про міцний мир і стабільність на планеті, знає, що вирішення ізраїльсько-палестинської проблеми на довготривалій і міцній основі є важливим". "Як я вже неодноразово казав, я зроблю все, щоб допомогти її врегулювати", - наголосив він.

Дипломати зазначають, що якщо нова посада буде запроваджена, то діяльність Блера буде зосереджена на поліпшенні управління в палестинській адміністрації, а переговори між палестинцями і ізраїльтянами в сферу його обов`язків не входитимуть. Проте не виключають також і того, що спецпредставник "квартету" займеться переговорами з ХАМАСом. За деякими даними, офіс Блера буде або в Єрусалимі, або в Рамаллі.

Лента.ру