Гордон Браун вступив на посаду прем`єр-міністра Великої Британії

Гордон БРАУН офіційно вступив на посаду прем`єр-міністра Великої Британії.

Сьогодні вдень королева Великої Британії Єлизавета ІІ під час аудієнції в Букінгемському палаці офіційно доручила 56-річному Г.БРАУНУ сформувати новий уряд Її Величності, передає РІА «Новости».

Г.БРАУН став одинадцятим головою Кабінету Міністрів за час царювання Єлизавети ІІ і 52-м прем`єр-міністром за всю історію існування цього поста у Великій Британії.

Очікується, що остаточний склад свого Кабінету Г.БРАУН оголосить 28 червня.

Виступаючи перед прем`єрською резиденцією, Г.БРАУН пообіцяв, що як прем`єр-міністр "продовжуватиме слухати людей і вчитися у них".

"Я хочу створити такий уряд, який включатиме всі таланти", - вказав він, додавши, що це неможливо без досвідчених політиків усього політичного спектру, що виходить за межі тільки правлячої Лейбористської партії.

"Це буде новий уряд з новими пріоритетами", - підкреслив новий прем`єр-міністр.

Серед них він назвав розвиток охорони здоров`я, освіти, житлового будівництва, а також відновлення довіри до державних органів влади і підтримку єдиного духу британської нації.