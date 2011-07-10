Пентагон: необхідно ліквідувати 20 ключових осіб Аль-Каїди

Новий лідер міжнародної терористичної організації "Аль-Каїда" 59-річний єгиптянин Айман аль-Завахірі перебуває на території Пакистану в так званій "зоні племен". Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністра оборони США Леона Панетти, який перебуває з офіційним візитом в Афганістані.

Л.Панетта висловив побажання, щоб влада Пакистану звернула на це особливу увагу і вжила відповідних заходів. "Щоб зараз завдати серйозної втрати "Аль-Каїді", треба заарештувати або ліквідовувати 20 ключових осіб", - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг.