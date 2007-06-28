У Варшаві стався вибух на газопроводі
13:24, 28 червня 2007Світ
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Стовп вогню сягає кількох метрів
У столиці Польщі м. Варшава стався вибух на газопроводі, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на інформацію польського інформаційного каналу TVN24.
Повідомляється, що вибух стався у варшавському мікрорайоні Бєлани. Газопровід горить, стовп вогню досягає декількох метрів.
На місце події виїхали сім пожежних розрахунків.
Причини вибуху уточнюються.
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