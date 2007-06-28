Ув`язненим в Естонії платитимуть за вивчення державної мови

Уряд Естонії ухвалив рішення про виплату грошових коштів ув`язненим, які успішно вивчають державну мову й не пропускають занять без поважних причин, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на прес-службу уряду.

Згідно з цим рішенням, починаючи з 1 вересня нинішнього року, близько 100 ув`язнених почнуть вивчати естонську мову на спеціально організованих для них чотиримісячних курсах. Їм щомісячно платитимуть по 1,08 тисячі крон (близько 70 євро).

Разом із тим, наголошується, що повну винагороду виплачуватимуть лише тим, хто освоїть не менше 51% обсягу матеріалу, складеного навчальним закладом або вчителем. Якщо ж ув`язнений хоча б раз на місяць пропустить заняття, поточні кошти йому виплачувати не будуть.

Щомісяця тим, хто відбуває покарання у в`язниці, видаватимуть 30% нарахованої суми, а решту грошей - переказуватимуть на його персональний рахунок, доступ до якого ув`язнений дістане лише в разі успішного проходження курсу.

Загальні правила оплати дорослим, що навчаються за гратами, наводяться в затвердженій минулою зимою парламентом поправці до Закону про тюремне ув`язнення.

Відповідні положення виходять з європейських пенітенціарних правил, згідно з якими ув`язнені не повинні страждати економічно, тому отримання освіти в умовах в`язниці має прирівнюватися до роботи.