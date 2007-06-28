Міністром внутрішніх справ Великобританії вперше стала жінка (фото)

Міністром внутрішніх справ Великобританії (Home Secretary) вперше призначена жінка, передає РІА "Новости" з посиланням на британський телеканал "Скай Ньюз".

Нею стала 45-річна Джекі Сміт, яка вперше була обрана до парламенту 1997 року, обіймала в 2003 р. посаду представника уряду у справах жінок та рівності, в 2005-му - міністра шкіл, в 2006-му - координатора парламентської фракції та парламентського секретаря казначейства (у Великобританії ці дві посади автоматично поєднуються).

У травні цього року МВС Великобританії було розділене на дві частини - у веденні міністерства залишилися функції охорони правопорядку, питання імміграції і прикордонного контролю.

Питання, пов`язані з діяльністю в`язниць, а також наглядом за колишніми увязненими були передані у ведення створеного міністерства юстиції. Це відомство також перебрало до себе функції колишнього міністерства у конституційних справах.

Джеки Сміт заміжня, у неї два сини Джеймс і Майкл.