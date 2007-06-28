У штатах Техас і Оклахома бушує стихія: загинула дитина

Проливні дощі стали причиною повеней в штатах Техас і Оклахома (США). Як повідомляє ІТАР-ТАСС, в результаті стихійної біди загинув 13-річний хлопчик.

Із затоплених районів рятувальники евакуюють сотні людей. Вода прибуває настільки швидко, що в деяких місцях люди вимушені рятуватися на дахах власних автомобілів і на деревах. Для проведення рятувальних операцій в деяких районах Техасу задіяли вертольоти.

У деяких районах за 45 хвилин випало від 6 до 12 см опадів. У місті Оклахома-Сіті за один день випала рекордна - близько 70 см - кількість опадів. За даними метеорологів з Національної служби погоди США, дощі в регіоні продовжуватимуться ще кілька днів.