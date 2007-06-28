Теракт у Багдаді: 22 людини загинули, десятки поранені

22 особи загинули в результаті вибуху, що прогримів сьогодні на південному заході Багдада. Як передає ІТАР-ТАСС, за даними поліції, поранення одержали не менше 40 людей.

Замінований автомобіль був висаджений у повітря на одному з автовокзалів столичного району Ель-Байя, населеного переважно шиїтами. За даними поліції, в районі вибуху спалахнула сильна пожежа, вогонь охопив близько 40 автомобілів і мікроавтобусів.