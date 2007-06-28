Названі причини вибуху на газопроводі у Варшаві

Вибух на газопроводі у Варшаві стався через пошкодження екскаватором. Як повідомляє РІА “Новости” з посиланням на польський інформаційний канал TVN24, ймовірно, герметичність газопроводу порушив екскаватор, який проводив у цьому районі земляні роботи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у варшавському мікрорайоні Бєлани на газопроводі стався вибух із подальшим спалахом. Стовп вогню досягав декількох метрів.

За останніми даними, на місце події виїхали вісім пожежних розрахунків. Рятувальники евакуювали жителів найближчих будинків. Як свідчать очевидці, одна з квартир у найближчому будинку частково вигоріла. Жертв немає. Поліція перекрила рух у районі вибуху.