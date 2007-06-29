Склад нового кабінету міністрів Великобританії

Новий прем`єр-міністр Великобританії Гордон Браун закінчив формування свого кабінету міністрів, який вчора вже зібрався на своє перше засідання в резиденції на Даунінг-стріт, 10, повідомила канцелярія британського прем`єра.

Кабмін серйозно оновлений. Посади зберегли тільки двоє - міністр оборони Дес Браун (він також призначений міністром у справах Шотландії) і міністр у справах Уельсу Пітер Хейн (який також буде міністром праці і пенсій). Поєднання посад пов`язане з тим, що коло обов`язків міністрів у справах регіонів Сполученого Королівства істотно скоротилося за останні роки, відколи Шотландії й Уельсу надані широкі автономні повноваження. Проте посаду міністра у справах Північної Ірландії, де нещодавно відновлена діяльність органів самоврядування, було вирішено закріпити за окремою людиною, і нею став Шон Вудворд.

Головними сюрпризами стали призначення на ключові посади кабінету - голів МВС і МЗС Великобританії. Міністерство внутрішніх справ вперше в історії очолила жінка - 45-річна Джекі Сміт, а головою Форін-офісу призначений 41-річний Девід Мілібанд, один з наймолодших політиків на цій посаді.

На чолі Казначейства (міністерства фінансів) став, як і передбачали британські оглядачі, Алістер Дарлінг. Його правою рукою - головним секретарем Казначейства - буде молодий політик Енді Бернем. Міністром бізнесу і підприємництва став Джон Хаттон.

Гордон Браун неодноразово заявляв, що головним пріоритетом його роботи на чолі уряду буде освіта. Саме тому вирішено розділити на дві частини колишнє міністерство освіти і ремесел. Вищою освітою, інноваціями і ремеслами доручено керувати Джону Денему, а справами шкіл і сім`ї опікуватиметься один з найближчих соратників Брауна Ед Боллс. Дружина Боллса - Іветт Купер - призначена міністром житлового будівництва. Ця посада не входить до структури кабінету, але Браун вирішив підняти її рівень, і Купер час від часу відвідуватиме засідання кабінету, з огляду на те, що будівництво доступного житла - один з пріоритетів нового прем`єра.

Новим міністром охорони здоров`я став Алан Джонсон, посаду міністра у справах громад і місцевого самоврядування зайняла Хейзел Блірс, а міністром довкілля призначений Хіларі Бенн. Три цих політика претендували зайняти місце заступника лідера правлячої Лейбористської партії, але програли Гаррієт Харман.

Харман була призначена адміністративним головою партії і лідером фракції лейбористів в Палаті громад, а також міністром у справах жінок. Проте вона не займатиме посади віце-прем`єра, як її попередник Джон Прескотт. Гордон Браун вирішив взагалі скасувати посаду віце-прем`єра в своєму уряді.

Середній вік міністрів - 49 років, найстаріший - 60-річний міністр юстиції Джек Стро, наймолодший - 37-річний міністр культури, спорту і ЗМІ Джеймс Пернелл.

Кажучи про представництво за статевою, національною і релігійною ознакою, можна зазначити, що до складу кабінету ввійшли п`ять жінок, чотири шотландці, серед міністрів є протестанти, католики й іудеї.

Не ввійшли до складу кабінету, але відвідуватимуть його засідання міністр у справах Олімпійських Ігор Тесса Джоуелл, міністр у справах Африки, Азії та ООН лорд Маллок Браун і генеральний прокурор баронеса Скотланд, яка стала першою чорношкірою жінкою на цій посаді.

Спостерігачі зазначають, що у складі кабінету міністрів з`явилися практично всі представники молодого покоління лейбористів, які в останні роки були активними на британській політичній сцені, - це Девід Мілібанд і його брат Ед Мілібанд (призначений розділом адміністрації уряду - Кабінет-офіса), Джеймс Пернелл, Ед Боллс і Дуглас Александер (міністр по міжнародному розвитку).

Заступники міністрів і молодші міністри уряду будуть призначені сьогодні. Не виключено, що до них будуть включені не тільки політики-лейбористи, оскільки Браун пообіцяв створити "уряд всіх талантів", який "виходитиме за вузькі партійні рамки".