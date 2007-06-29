У центрі Лондона знайшли вибуховий пристрій

Британська поліція знешкодила вибуховий пристрій, закладений в центрі Лондона.

Як передає Рейтер, про це повідомили правоохоронні органи.

Підривників було викликано для огляду автомобіля на вулиці Хеймаркет сьогодні вранці.

"Вони виявили, очевидно, вибуховий пристрій, який міг бути приведений в дію. Його (пристрій) було знешкоджено", - повідомила поліція.

Інцидент розслідують представники антитерористичного підрозділу.