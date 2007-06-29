У центрі Лондона знайшли вибуховий пристрій
10:59, 29 червня 2007Світ
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Інцидент розслідуює антитерористичний підрозділ
Британська поліція знешкодила вибуховий пристрій, закладений в центрі Лондона.
Як передає Рейтер, про це повідомили правоохоронні органи.
Підривників було викликано для огляду автомобіля на вулиці Хеймаркет сьогодні вранці.
"Вони виявили, очевидно, вибуховий пристрій, який міг бути приведений в дію. Його (пристрій) було знешкоджено", - повідомила поліція.
Інцидент розслідують представники антитерористичного підрозділу.
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