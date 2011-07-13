Кількість підтверджених жертв катастрофи «Булгарії» досягла 100

Кількість підтверджених жертв катастрофи теплохода "Булгарія" в Татарстані зросла до ста, передає РІА «Новости» з посиланням на управлінні інформації МНС РФ.

Двопалубний дизель-електрохід "Булгарія", збудований у 1955 році в Чехословаччині, затонув 10 липня під час грози в Куйбишевському водосховищі на території Татарстану за три кілометри від берега. На борту судна, за різними даними, знаходилося від 192 до 209 чоловік, врятувати вдалося 79.

Обставини катастрофи з'ясовуються. Свідки НП кажуть, що судно вийшло з порту з креном на правий борт, а перевернути його могло бічною хвилею, повідомив раніше начальник Приволзького регіонального центру МНС Ігор ПАНЬШИН. Слідство вважає технічну несправність головною версією НП, повідомило раніше МВС по Татарстану.

Родичі впізнали 90 загиблих, повідомило в середу бюро судово-медичної експертизи республіки.