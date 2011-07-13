Восени розпочне роботу Стратегічна рада Україна-Туреччина.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це йшлося на засіданні двосторонньої Групи стратегічного планування під головуванням міністрів закордонних справ України та Туреччини Костянтина ГРИЩЕНКА й Ахмеда ДАВУТОГЛУ. Засідання відбулось сьогодні в рамках офіційного візиту К.ГРИЩЕНКА до Турецької Республіки.

Основним завданням зустрічі К.ГРИЩЕНКА та А.ДАВУТОГЛУ була підготовка першого засідання Стратегічної ради високого рівня, запланованої на листопад-грудень цього року на чолі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та прем’єр-міністром Турецької Республіки Реджепом ЕРДОГАНОМ.

За результатами переговорів сформовано порядок денний Стратегічної ради, узгоджено рівень представництва сторін, домовлено про підготовку двосторонніх документів, які мають бути підписані в ході цього заходу. Зокрема, сторони домовились підписати План дій українсько-турецького співробітництва на 2012-2013 роки.

«З українського боку ми надаємо великого значення стратегічному партнерству України і Туреччини. Головним етапом має бути проведення першого засідання Стратегічної ради високого рівня під головуванням Президента України та прем’єр-міністра Турецької Республіки», - зазначив К.ГРИЩЕНКО.

Сторони детально обговорили першочергові завдання, реалізація яких сприятиме наповненню стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною конкретним прагматичним змістом, зокрема, шляхом реалізації масштабних спільних проектів в енергетичній, транспортній галузях, науково-технічній, аерокосмічній сферах та оборонно-промисловому комплексі. Особлива увага була приділена питанням проведення восьмого засідання Спільної міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, взаємодії у спорудженні LNG-терміналу в Одесі, розвитку транспортних коридорів за маршрутом «Північ-Південь».

К.ГРИЩЕНКО та А.ДАВУТОГЛУ позитивно відзначили переговорний процес щодо запровадження безвізового режиму короткострокових поїздок громадян України та Туреччини та підтвердили готовність розпочати ближчим часом переговори щодо угоди про вільну торгівлю між двома країнами.

Також сторони домовились про зміцнення взаємодії між Києвом та Анкарою в рамках міжнародних організацій, зокрема в рамках нинішнього головування України в Комітеті Міністрів Ради Європи та майбутнього - в ОБСЄ. Обговорено широкий спектр питань забезпечення безпеки та стабільності в Чорноморському регіоні.