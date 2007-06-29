Нємцов нагадав, що ЄС зараз «захлинається від нових членів»

На думку одного з керівників російської партії «Союз правих сил» Бориса НЄМЦОВА, чим швидше Україна вступить в Європейський Союз, тим краще для Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у ході роботи 4-го саміту Ялтинської Європейської стратегії (YES)

«Особисто моя (думка): чим швидше Україна вступить в ЄС, і в прямому, і у переносному розумінні, тим краще для Росії», - підкреслив він.

За словами Б.НЄМЦОВА, вступ України в ЄС означатиме, що й у Росії є така можливість. «Успіх України - це надія Росії, і навпаки: провал України - це невдача для Росії», - переконаний політик.

За словами одного з керівників «Союзу правих сил», якщо Українська держава вступить в Євросоюз, то рівень життя громадян, природно, зросте. При цьому він зазначив, що в Європі є і ряд недоліків. Зокрема, він назвав серед них бюрократію і те, що ЄС зараз «захлинається від нових членів».

Відповідаючи на запитання журналістів, яка думка офіційної Москви з приводу перспектив вступу України в ЄС, Б.НЄМЦОВ перепитав, кого журналісти мають на увазі під «офіційною Москвою». «Ви ПУТІНА маєте на увазі?», - перепитав він. На відповідь журналістів, що саме Президента Росії, Б.НЄМЦОВ заявив, що офіційна Москва не зацікавлена у вступі України в ЄС. «Офіційно Москві дуже не хочеться цього», - сказав він.

Разом з тим, Б.НЄМЦОВ зазначив, що всі нормальні громадяни Росії зацікавлені в успіхах України, тому, на його думку, підтримують бажання України вступити в Євросоюз.

Б.НЄМЦОВ також підкреслив, що, незважаючи на те, що офіційна Москва проти вступу України в ЄС, Україні не варто псувати відносини зі своїми російськими сусідами.