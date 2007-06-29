Білл Клінтон зірвав оплески учасників Ялтинського саміту

42-й Президент США Білл КЛІНТОН сподівається, що США як і раніше підтримуватимуть Українську державу, як в економічному, так і в політичному аспекті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на 4-му саміті Ялтинської Європейської стратегії (YES).

«Я сподіваюся, що США продовжать підтримувати Україну і політично, і економічно», - сказав він.

Б.КЛІНТОН також заявив, що позитивно оцінює дії нинішнього керівництва країни, зокрема, він зазначив, що Україна має досить непоганий бюджет.

При цьому екс-президент США заявив, що із задоволенням забрав би з собою в США деяких українських фахівців у сфері економіки. Він також заявив, що США є чому повчитися в Україні.

Крім того, в ході свого виступу Б.КЛІНТОН подякував Президентові України Вікторові ЮЩЕНКО і Фонду Віктора ПІНЧУКА за співпрацю з його фондом з боротьби із СНІДом і туберкульозом. Він нагадав, що щодня в світі вмирають багато людей, як від туберкульозу, так і від СНІДу, тому боротьба з цими хворобами за допомогою різних фондів та інших заходів є украй потрібною.

Варто відзначити, що виступ Б.КЛІНТОНА зірвав оплески учасників 4-го саміту, так як йому не аплодували жодному з виступаючих.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2006 року Фонд Ініціатив Білла Клінтона, фонд Олени Франчук "АнтиСНІД" і Фонд Віктора Пінчука підписали угоду про співпрацю у сфері боротьби з СНІДом в Україні.

Завдяки підписаній угоді, Україна дістане доступ до найбільш ефективних методів боротьби з епідемією і останніх напрацювань в області профілактики і лікування при ВІЛ/СНІДі. Впродовж п`яти років фонд «АнтиСНІД» працюватиме з Фондом Ініціатив Клінтона щодо ВІЛ/СНІДу над проектом, направленим на зниження темпів приросту нових випадків ВІЛ/СНІДу, лікування і підтримку ВІЛ-позитивних і хворих на СНІД українців.