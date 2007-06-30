Рада ЄС внесла зміни до переліку терористичних організацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради ЄС, з переліку, зокрема, виключено 3 організації: Nuclei Territoriali Antimperialisti (Анти-Імперіалістичне територіальні об’єднання), Nuclei di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria (Об’єднання за революційну пролетарську ініціативу) та Nuclei di Iniziativa Proletaria (Об’єднання за пролетарську ініціативу) (всі три – Італія).

Водночас, до переліку було включено організацію Epanastatikos Agonas (Революційна боротьба) з Греції.

Довідка УНІАН. Вперше ЄС схвалив обмежувальні заходи проти осіб та організацій, що займаються терористичною діяльністю в грудні 2001 року після того, як 11 вересня внаслідок терористичних актів були зруйновані два хмарочоси в Нью-Йорку. З того часу перелік терористичних організацій переглядається на регулярній основі.