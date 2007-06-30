Грузія та Південна Осетія обмінялися мінометними обстрілами

З Грузії і Південної Осетії надходять суперечливі повідомлення щодо ситуації в зоні конфлікту. Зокрема, Комітет у справах інформації та преси Південої Осетії повідомляє про мінометний обстріл житлових кварталів Цхинвалі і сіл Квернет і Кусрет. Є дані, що в результаті цього обстрілу поранено двох мирних жителів.

Зі свого боку, грузинська сторона заявляє про обстріл з боку південноосетинських військових: за даними телекомпанії "Імеді", вогонь з мінометів і автоматичної зброї ведеться з осетинських позицій у напрямку Великої Ліахвської ущелини та села Хеіті. Тележурналісти повідомляють, що обстрілюються й пости російських миротворців.

"Новини-Грузія" повідомляють про інтенсивну стрілянину в районі грузинського села Тамарашені. Даних про втрати грузинської сторони не надходило.

Лента.ру