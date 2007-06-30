Вибух в аеропорту Глазго визнаний терактом
20:32, 30 червня 2007Світ
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Прем`єр терміново зібрав надзвичайний комітет
Влада Великобританії назвала інцидент в аеропорту Глазго терактом, повідомляє Sky News.
Дві години тому в будівлю пасажирського терміналу аеропорту врізався автомобіль марки "Джіп-черокі", після чого машина спалахнула. Перед вибухом з автомобіля встигли вискочити водій і пасажир, які були затримані.
Відтак робота аеропорту була повністю зупинена, всі польоти скасовані. Приміщення аеропорту евакуйоване.
Поліція поки не пов`язує інцидент з виявленням двох замінованих автомобілів в центрі британської столиці.
Прем`єр-міністр Великобританії Городон Браун проводить екстрене засідання надзвичайного урядового комітету Cobra.
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