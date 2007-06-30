Вибух в аеропорту Глазго визнаний терактом

Влада Великобританії назвала інцидент в аеропорту Глазго терактом, повідомляє Sky News.

Дві години тому в будівлю пасажирського терміналу аеропорту врізався автомобіль марки "Джіп-черокі", після чого машина спалахнула. Перед вибухом з автомобіля встигли вискочити водій і пасажир, які були затримані.

Відтак робота аеропорту була повністю зупинена, всі польоти скасовані. Приміщення аеропорту евакуйоване.

Поліція поки не пов`язує інцидент з виявленням двох замінованих автомобілів в центрі британської столиці.

Прем`єр-міністр Великобританії Городон Браун проводить екстрене засідання надзвичайного урядового комітету Cobra.

Лента.ру