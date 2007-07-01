Через теракти в Лондоні, Глазго й Ліверпулі заарештовані п`ятеро (доповнена)

Британська поліція заарештувала графстві Чешир ще двох осіб, підозрюваних у причетності до подій в Лондоні та Глазго, передає Associated Press з посиланням на заяву поліції.

Таким чином, кількість заарештованих у зв`язку з терористичними атаками у Великобританії зросла до чотирьох осіб, один з яких перебуває під охороною в лікарні. (Вчора в аеропорту Глазго палаючий автомобіль, облитий бензином, в`їхав в будівлю аеропорту. Один з двох людей, що були в машині - водій - дістав тяжкі опіки).

Тим часом шотландська поліція провела обшуки в житлових будинках в передмістях Глазго. "Ми можемо підтвердити, що в рамках розслідування інцидентів в аеропорту Глазго і Лондоні, були здійснені обшуки в деякій кількості будинків в графстві Ренфрушир", - йдеться в заяві поліції.

Крім того, за свідченням очевидців, поліцейські, одягнені в білі комбінезони обшукували один з будинків в м. Хаустон, розташованому за 9 км на захід від Глазго.

Щойно поліція заарештувала ще одного, п`ятого пза ліком, підозрюваного в причетності до підготовки можливих терактів в Лондоні і Глазго, передає британський телеканал "Скай Ньюз". Арешт здійснено в Ліверпулі, де минулої ночі поліція виявила на території аеропорту підозрілий автомобіль. Аеропорт був знову відкритий для пасажирів в неділю вранці, коли поліція зняла оточення. Машина направлена на експертизу.