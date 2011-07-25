Кам'янець-Подільський приєднався до проекту «Європа міст»

Кам`янець-Подільський Хмельницької області приєднався до проекту «Європа міст», який спільно впроваджується Україною, Румунією і Польщею.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, мета проекту - підтримка історико-культурних традицій трьох країн, допомога прикордонним областям у подоланні загальних проблем, співпраця в різних сферах.

«Я вважаю, що, підписавши таку угоду, ми ще раз зарекомендуємо себе в Європі як сучасне, амбітне й цікаве місто. Безперечно, що ця подія є вагомим кроком на шляху до євроінтеграції», - відзначив міською голова Михайло СИМАШКЕВИЧ.

Загальна вартість проекту становить близько 14 млн. євро.