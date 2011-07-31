Голова наркокартеля зізнався у 1500 вбивствах
19:39, 31 липня 2011Світ
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І це тільки половина з усіх
Заарештований у п`ятницю підозрюваний голова мексиканського наркокартелю зізнався, що віддав наказ про вбивство 1500 осіб у місті Хуарес на півночі країни, повідомляє Бі-бі-сі.
Хозе Антоніо Акосту Ернандеса також підозрюють в організації нападу на працівницю консульства США та її чоловіка.
Як зазначають офіційні особи, Ернандес відігравав ключову роль в наркокартелі міста, розташованого на кордоні Мексики і США, і відомого як одне з найнебезпечніших у країні.
Тільки минулого року тут було здійснено більше 3000 вбивств.
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