Власник загиблого в Москві катера працював тільки ночами

Власник затонулого в Москві катера останнім часом працював тільки ночами, оскільки вже тричі був покараний за порушення правил на воді, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на заступник голови МНС Росії Олександра Чупріяна.

Приватний прогулянковий катер Р 18-81 ЧО ("Ластівка") затонув в ніч на 31 липня на Москві-ріці після зіткнення з баржею "Ока-5". На борту були 16 осіб. Семеро з них врятувалися. Загинули дев`ятеро, зокрема і капітан - власник катера Геннадій Зінгер, який тричі в 2011 році притягався до адміністративного покарання за перевищення кількості пасажирів на борту.

"Ці кораблі (маломірні судна) ходять без ліцензії. Власник тричі був покараний за порушення правил на воді, тому останнім часом вів нічний спосіб життя, працював ночами", - сказав заступник міністра.