Поліція затримала 40 опозиціонерів у Москві і 50 - у Петербурзі
22:17, 31 липня 2011Світ
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31 число - день захисту свободи зборів
У Москві затримано більше сорока учасників акції на захист 31-ї статті Конституції про свободу зборів, повідомляє Радіо Свобода.
Затримання почалися після того, як дві групи активістів, які брали участь в сидячому страйку в різних частинах Тріумфальної площі, об`єдналися і пішли ходою вздовж Тверської вулиці в бік Кремля.
Затриманих розвезли до відділків поліції Центрального округу Москви.
У Петербурзі заарештували близько 50 учасників акції біля Гостиного двору. Усіх звинувачують в адміністративних порушеннях - непокорі поліції та участі в несанкціонованому мітингу.
Учасники аналогічної акції були затримані сьогодні і в Нижньому Новгороді. Пікет в рамках "Стратегії-31" пройшов також у Саратові.
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