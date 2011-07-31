Поліція затримала 40 опозиціонерів у Москві і 50 - у Петербурзі

У Москві затримано більше сорока учасників акції на захист 31-ї статті Конституції про свободу зборів, повідомляє Радіо Свобода.

Затримання почалися після того, як дві групи активістів, які брали участь в сидячому страйку в різних частинах Тріумфальної площі, об`єдналися і пішли ходою вздовж Тверської вулиці в бік Кремля.

Затриманих розвезли до відділків поліції Центрального округу Москви.

У Петербурзі заарештували близько 50 учасників акції біля Гостиного двору. Усіх звинувачують в адміністративних порушеннях - непокорі поліції та участі в несанкціонованому мітингу.

Учасники аналогічної акції були затримані сьогодні і в Нижньому Новгороді. Пікет в рамках "Стратегії-31" пройшов також у Саратові.