ЗМІ: Ізраїльські ВПС завдали авіаударів по сектору Газа

Ізраїльська військова авіація у вівторок завдала ударів по двох об`єктах в секторі Газа, про жертви або потерпілих не повідомляється, передає РІА «Новости» з посиланням на радіо "Голос Палестини" .

Спершу ВПС завдали авіаудар по контрабандистському тунелю, розташованому під палестино-єгипетським кордоном. Пізніше військові літаки Ізраїлю атакували штаб бойовиків ХАМАС у місті Бейт-Лахія на півночі палестинського анклаву.

Ізраїльські джерела підтвердили факт авіаударів і повідомили, що атаки були проведені у відповідь на випуск ракет з анклаву по районах єврейської держави, які спричинили поранення ізраїльської жінки.

Жодне з палестинських угруповань не узяло на себе відповідальність за цей обстріл.