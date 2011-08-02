Київ увійшов до десятки найдорожчих міст світу

Столиця України зайняла восьме місце в рейтингу найдорожчих міст для мандрівників, складеному пошукачем TripAdvisor.

Як повідомляє "РИА Новости-Украина", в дослідженні взяли участь 50 найпопулярніших у туристів міст світу. При складанні рейтингу враховувалися вартість розміщення на одну ніч в чотиризірковому готелі в червні-серпні 2011 року, ціна піци з сиром, однієї порції сухого мартіні і поїздки на таксі на відстань у вісім кілометрів.

На все це гість української столиці буде вимушений витратити 332 долари (близько 2655 гривень).

За результатами дослідження, трійку найдорожчих міст світу склали Париж, де турист витратить 429 доларів в день, Цюріх (379) і Лондон (374).

Москва в цьому рейтингу зайняла сьоме місце - один день знаходження в російській столиці обійдеться туристові в 345 доларів.

Найдешевшими містами для туристів стали Бангкок (112), Пекін (120) і Шарм-еш-Шейх (128). Столиця Польщі Варшава зайняла в рейтингу найдешевших міст 9 місце (149 доларів).