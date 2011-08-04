Медведєв хоче до СОТ, але Грузія не пускає

Відправною точкою для відновлення економічних, а потім, можливо, і дипломатичних відносин між Росією і Грузією може стати зняття офіційним Тбілісі претензій до Москви на переговорах про вступ РФ до СОТ. Про це, заявив президент Росії Дмитро Медведєв в інтерв`ю російським і грузинським ЗМІ.

За умовами Світової організації торгівлі, нові країни можуть вступити до СОТ, тільки якщо з цим будуть згодні всі країні, які вже входять до організації. За півтора десятки років Росія змогла домовитися з усіма країнами, крім Грузії, яка мають серйозні претензії у зв`язку з окупацією грузинських територій.

Медведєв на зустрічі з грузинськими і російськими журналістами знову заявив, що Москва на такі поступки піти не готова.

"Якщо під цю марку вступу до СОТ намагаються проштовхнути зміни політичних реалій, то ми, звичайно, на це не підемо, і тут навіть СОТ не буде тією ціною, яка може бути заплачена", - заявив він.