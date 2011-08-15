У США ретельно перевірять агентство, що знизило рейтинг країни

Комісія з цінних паперів і бірж США має намір ретельно перевірити модель складання рейтингів, яку використовує рейтингове агентство Standard & Poor’s. Інтерес комісії викликали звинувачення представників держскарбниці на адресу Standard & Poor’s, повідомляє в неділю Wall Street Journal.

Перевірку буде проведено в зв'язку з повідомленням про те, що рейтингове агентство допустило помилку на 2 трлн дол при розрахунках, пише газета з посиланням на інформовані джерела.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's знизило кредитний рейтинг США з найвищої міри надійності ААА до АА + з негативним прогнозом минулої п'ятниці, 5 серпня.

Чиновники з держскарбниці пізніше називали пониження рейтингу країни «нечесним» у зв'язку з тим, що процес розрахунку мав серйозні недоліки, через які рейтингове агентство могло не врахувати кредитні можливості США у повній мірі. Standard & Poor's, в свою чергу, підкреслює, що різниця в підходах до розрахунку рейтингу країн дійсно існує, але не є помилкою.

Комісія з цінних паперів і бірж також перевірить інформацію про те, що деяким співробітникам Standard & Poor's заздалегідь було відомо рішення, що відбулося зниження рейтингу США. Ще в п'ятницю, 5 серпня, на фінансових ринках ширилися чутки про рішення S & P. А через чотири години після закриття фондових ринків агентство заявило про зниження рейтингу США з ААА на АА +.

Таким чином, підтверджується інформація про те, що регулятори США проведуть перевірку на торгівлю інсайдерською інформацією, про що раніше повідомляла Financial Times.

У своєму інтерв'ю Wall Street Journal 6 серпня Президент S & P Дивен Шарма стверджував, що він «навіть не знав» про наміри аналітиків компанії знизити рейтинг США. «Можливо хтось злив інформацію ... але складно говорити про це», — говорив тоді Шарма.

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