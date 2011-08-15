На пост президента Киргизії - вже 66 претендентів

Кількість кандидатів у президенти Киргизії збільшилася до 66 осіб, повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на прес-службу Центральної виборчої комісії з проведення виборів і референдумів.

«Приблизно кожний шостий кандидат висунутий політичною партією, решта -самовисуванці», – уточнили в комісії.

«Висування завершиться 16 серпня, після чого розпочнеться реєстрація», – нагадали в прес-службі.

На думку експертів, реально розраховувати на перемогу можуть лише кілька осіб, зокрема нинішній прем'єр-міністр Алмазбек АТАМБАЄВ, якого два дні тому висунула Соціал-демократична партія.

На даний час президентом перехідного періоду країни є Роза ОТУНБАЄВА, яку було обрано у червні минулого року після скинення Курманбека БАКІЄВА.

Згідно з прийнятим після відставки К.БАКІЄВА закону, Р.ОТУНБАЄВА не має права знову балотуватися у президенти, відзначає «Газета.ру».