До Білорусі не пустили депутата Європарламенту

Сьогодні вночі до Білорусі не пропустили депутата Європарламенту Марека МІГАЛЬСЬКОГО, який планував зустрітися з правозахисниками, опозиціонерами і родичами політв`язнів.

Як повідомляє «Газєта.ру», прикордонники нічого не пояснили М.МІГАЛЬСЬКОМУ, не сказали, чому йому відмовлено у в`їзді до Білорусі, хто таке рішення ухвалив. Польського політика висадили з поїзда, що прямував до білоруської столиці з Варшави.

М.МІГАЛЬСЬКИЙ є заступником голови так званої делегації з відносин з Білоруссю. Він відправився до Мінська на запрошення правозахисного центру «Весна», керівника якого Алеся БЕЛЯЦЬКОГО заарештовано за звинуваченням у фінансових порушеннях. М.МІГАЛЬСЬКИЙ хотів зустрітися з представниками таких організацій, як Білоруський гельсінський комітет і Білоруська асоціація журналістів.

У депутата також була призначена зустріч з головою Союзу поляків у Білорусі Анджелікою ОРЄХВО й іншими членами цієї організації, у якої вже давно виник конфлікт з Президентом Олександром ЛУКАШЕНКОМ.

Останнім часом багато білоруських політиків високого рангу стикалися з відмовами, коли планували поїздки до Європи. Зокрема, минулого тижня до Литви не впустили заступника міністра юстиції Аллу БОДАК. У четвер до Польщі відмовилися пустити голову Союзу письменників Білорусі Миколу ЧЕРГИНЦЯ, який був довіреною особою О.ЛУКАШЕНКА на виборах.

Європейські країни після виборів посилили санкції проти білоруських політиків, а Білорусь обіцяла вжити симетричних заходів.