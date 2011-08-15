Чехія передасть листа з критикою справи Тимошенко
Через нового посла в Україні
Перший віце-прем`єр і глава Міністерства закордонних справ Чехії Карел ШВАРЦЕНБЕРГ вважає, що суд застосував до екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО неадекватний запобіжний захід.
Про це він сказав в інтерв’ю порталу Aktuálně.cz, передає Deutsche Welle.
На думку К.ШВАРЦЕНБЕРГА, процес над Ю.ТИМОШЕНКО відповідає не європейським нормам, а радше тим, які панували в Україні тридцять років тому.
Також глава МЗС Чехії зазначив, що Україна дедалі помітніше «лягає на курс, який не має нічого спільного з курсом країн Європейського Союзу».
«На прикладі України бачимо, - сказав К.ШВАРЦЕНБЕРГ, – як нейтралізують і виводять з політичної боротьби найздібнішого і найпопулярнішого лідера опозиції».
Також глава МЗС Чехії зазначив, що передасть через нового посла Чехії в Україні Івана ПОЧУХА, який приступає до виконання службових обов’язків 23 серпня, листа, адресованого українській владі, в якому піддано гострій критиці судовий процес над Ю.ТИМОШЕНКО.
«Як торгівельні, так і політичні звичаї в Україні, - сказав чеський віце-прем’єр, коментуючи власного листа, - вельми відрізняються від загальноприйнятих».
«Такою, на жаль, є дійсність, і вона не пов’язана з винуватістю чи невинуватістю ТИМОШЕНКО. Дійсність пов’язана з тим, як відбувається суд, як ставляться до демонстрантів, і це все викликає в нас великі побоювання», - зауважив К.ШВАРЦЕНБЕРГ.
При цьому Deutsche Welle зазначає, що прибуття посла до Києва не можна вважати крапкою в українсько-чеському дипломатичному конфлікті. Останній, на думку чеської сторони, спричинено наданням притулку в Чехії колишньому міністру в уряді Ю.ТИМОШЕНКО Богдану ДАНИЛИШИНУ.
Прага не мала дипломатичного представника в Україні більш як півтора року.
Чеські ЗМІ зволікання пов`язують здебільшого із бездіяльністю української сторони. Чехія подавала кандидатури, а Україна не відповідала, і так начебто тривало аж до "шпигунського скандалу". У травні цього року відбулась обопільна висилка дипломатів з Києва та Праги, зазначає портал.