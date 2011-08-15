Смоленська катастрофа розкрила недоліки польської армії

Авіакатастрофа під Смоленськом та обставини, які призвели до неї, показали ряд недоліків польської армії і необхідність її реформування, заявив президент Польщі Броніслав Коморовський.

"Смоленська катастрофа показала слабкості, ліквідація яких потребує змін у системі керівництва і підготовки в армії", - сказав президент, виступаючи на заходах, присвячених до Дня Війська Польського, який поляки відзначають у цей понеділок.

Коморовський вказав на проблеми в дисципліні, підготовці військовослужбовців і пообіцяв підтримати майбутні реформи армії. За його словами, після смоленської катастрофи польська армія стала предметом "пильної уваги і критики".

Президент Польщі пообіцяв також підтримувати на посту нового міністра оборони Польщі Томаша Щемоняка. Він посів цю посаду після того, як після оприлюднення польської доповіді щодо смоленської катастрофи у відставку подав Богдан Кліх, зауважує РІА "Новости".