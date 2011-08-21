Євродепутат від Естонії: ми ніколи не вважали себе членами СРСР

Депутати Європарламенту від Естонії вірять, що Україна неодмінно стане повноправним членом Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час форуму Парламентського клубу «Україна-ЄС» сказали депутати Європейського парламенту від Естонії, член комітету з питань економіки та валютної політики (Прогресивний альянс соціалістів та демократів), екс-міністр економіки Естонії Іварі ПАДАР та член комітету транспорту і туризму (альянс лібералів та демократів за Європу) Вілія САВІСААР-ТООМАСТ.

В.САВІСААР-ТООМАСТ нагадала, що 20 років тому на посаді помічника прем’єр-міністра брала участь у проголошенні незалежності Естонії. Вона зазначила, що для Естонії важливим кроком було ухвалення своїх законів, які не базуватися на досвіді СРСР.

Вона також зазначила, що для естонців було простіше пройти шлях до ЄС, оскільки вони були близькими до європейських держав і мали доступ до інформації про життя та економіку в капіталістичних кранах. «Естонія була інформаційно готова до вступу в ЄС», - сказала євродепутат. Вона зауважила, що Естонія почала готуватися до вступу в ЄС в кінці 90-х, а 2004 році набули членства і пройшла такий самий шлях як зараз це робить Україна, починаючи з питань лібералізації візового режиму.

«Нам допомогло те, що ми ніколи не вважали себе членами СРСР, ми завжди були близькі до Європи, до скандинавських країн і бачили як вони живуть та працюють», - сказала В.САВІСААР-ТООМАСТ.

Вона наголосила, що для того щоб Україні вступити в ЄС, потрібно привести своє законодавство у відповідність до європейського, а також важливо розвивати туристичну галузь, «аби європейці могли на власні очі побачити Україну».

На жаль, вважає В.СААВІАР-ТООМАСТ, Україна втратила багато часу в питанні вступу до ЄС. «Зараз не найсприятливіший час для вступу в ЄС, оскільки Європа знаходиться в економічній і політичній кризі. Це, зокрема, засвідчила, ситуація в Британії. Але сподіваюсь, що ЄС подолає кризи, і Україна продовжиться свій розвиток разом з європейською спільнотою", - наголосила В.САВІСААР-ТООМАСТ.