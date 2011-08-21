У Росії заборонили Христа з головою Міккі Мауса

У Калузькій області (РФ) суд визнав екстремістською картину, на якій Міккі Маус зображений в ролі Ісуса Христа, повідомляється на сайті обласної прокуратури.

Картина "Нагірна проповідь" з серії "Подорожі Міккі Мауса історією мистецтва" була представлена на виставці "Заборонене мистецтво" ще 2006 року. Автор - Олександр Савко - замінив на старовинній гравюрі голову Христа на голову диснеївського мишеняти.

Мешканка міста Таруси Калузької області, обурена картиною, подала до суду.

Згідно з рішенням суду: "прийом з`єднання священного для віруючих християн образу Ісуса Христа і комічного (у цій ситуації - навіть вульгарного) образу Міккі Мауса перетворив цю графічну роботу на карикатуру на Ісуса Христа...", а художник припустився "гранично цинічної, знущальної образи, дисфоричного* висміювання релігійних переконань і почуттів віруючих, приниження їх людської гідності".

* Дисфорія - відчуття протилежне ейфорії, агресивна пригніченість, злість.