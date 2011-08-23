Заходи до Дня Незалежності України пройдуть у Москві

У Москві пройдуть заходи з нагоди 20-ї річниці Незалежності України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, 23 серпня о 10.00 на території Посольства України в Російській Федерації відбудуться урочистості з нагоди Дня Державного Прапора України. По завершенню церемонії у селищі Ярополець Волоколамського району Московської області відбудеться церемонія покладання квітів до могили українського гетьмана Петра Дорошенка.

За інформацією Московського відділення інтернаціонального мотоклубу «Biker Sish», 24 серпня вулицями російської столиці пройде мотопробіг.

”Колона мотоциклів проїде 24 серпня 2011 року - в День Незалежності України, вулицями Москви. По ходу руху байкери відвідають і зроблять зупинки в найвідоміших місцях Москви, пов`язаних з Україною: біля пам`ятників Тарасу Шевченку, Миколі Гоголю, на вул. Арбат тощо. Також колона зробить коло по внутрішній стороні Садового кільця і фінішує на оглядовому майданчику на Воробйових горах”, - йдеться у повідомленні.

У «Biker Sish» закликають приєднуватися до пробігу інших любителів мотоциклів, а також автомобілістів, яких об`єднує любов до Батьківщини.

Організатори наголошують, що “дуже вітається наявність української символіки - як на транспортному засобі, так і на учаснику пробігу”.

Збір учасників автопробігу о 12.00 біля пам`ятника Тараса Шевченка (перетин Кутузовського проспекту і набережної Шевченка), навпроти готелю «Radisson України» (Кутузовський проспект 2/1).

Окрім того, 25 серпня об 11.00 відбудеться церемонія покладання квітів до пам’ятника Т.Шевченку. Також буде урочистий вечір та святковий концерт, присвячений Дню Незалежності України, що пройде о 19.00 в приміщенні Національного культурного центру України.