Каддафі виступив з радіозверненням

Муаммар Каддафі в ніч на середу, 24 серпня, виступив із зверненням до лівійського народу в ефірі радіостанції Тріполі, заявивши, що відступ з урядової резиденції був "тактичним ходом". Каддафі пообіцяв, що продовжить боротьбу проти повстанців і військ НАТО, поки не переможе або не прийме "мучеництво".

Промова транслювалася також в ефірі телеканалу Al-Orouba TV.

Тим часом загони повстанців захопили важливий нафтовий порт Рас-ель-Лануф на сході країни - не пошкодивши нафтові об`єкти, зауважує Reuters - і ведуть бої в стратегічно важливому місті Сабха на півдні країни.

Війська Каддафі відступають у напрямку його рідного міста Сирт. За словами представника повстанців покловника Ахмеда Бані, наразі тривають переговори з племінними лідерами про здачу Сирта без бою.

Перехідна національна рада (ПНР) Лівії, сформована повстанцями наприкінці лютого в місті Бенгазі, протягом найближчих двох днів перебереться до столиці країни Тріполі, повідомляє Reuters з посиланням на того ж полковника.

Голова ПНР Мустафа Абдель Джаліль запевнив генерального секретаря ООН Пан Гі Муна в тому, що нова влада вживе заходів для підтримання порядку і національного примирення після падіння режиму Муамара Каддафі. Як повідомила прес-служба ООН, Абдель Джаліль говорив з Пан Гі Муном по телефону у зв`язку з взяттям повстанцями Тріполі.