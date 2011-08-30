США не вважають легітимними вибори в Абхазії

США вважають вибори, що відбулися а Абхазії, не легітимними і знову заявляють про підтримку територіальної цілісності та суверенітету Грузії.

"США не визнають легітимність результатів так званих виборів в грузинському регіоні Абхазії 26 серпня. Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності Грузії в її міжнародно-визнаних межах", - сказала офіційний представник держдепартаменту Вікторія Нуланд.

Представник американського зовнішньополітичного відомства також закликала Росію виконувати умови угоди про припинення вогню, укладеної після конфлікту в 2008 році.

"Ми закликаємо Росію виконувати зобов`язання в рамках угоди про припинення вогню, включаючи виведення військ на передконфліктні позиції і надати вільний доступ в регіон гуманітарної допомоги", - цитує РІА "Новости".