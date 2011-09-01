Коморовський і Янукович планують відкрити одночасно два пам’ятники

Президенти Польщі й України Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ і Віктор ЯНУКОВИЧ планують відкрити одночасно два пам’ятники жертвам польсько-українських конфліктів часів Другої світової війни.

Про це Б.КОМОРОВСЬКИЙ сказав в інтерв’ю польському телеканалу TVP-Info, повідомляє офіційний сайтПрезидента Польщі.

Він відзначив, що пам’ятники планується відкрити в Островках на Волині (Маневицький район) і в Сагрині (Грубешівський повіт, Люблінське воєводство) в Польщі.

"Я б також хотів, щоб мав місце символічний вимір подолання поляками й українцями цього злого минулого задля кращого майбутнього", - сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ.