Україна визнала нову владу в Лівії

Україна визнала Національну перехідну раду Лівії єдиним законним представником лівійського народу.

Про це йдеться у заяві МЗС України у зв’язку із завершення активної фази воєнних дій у Лівії.

Зокрема, Україна вітає завершення активної фази воєнних дій на території Лівії і сподівається на остаточне припинення збройного протистояння, відновлення стабільності та активізацію політичних процесів, кінцевою метою яких повинно стати створення нової процвітаючої демократичної Лівійської держави.

«З моменту розгортання бойових дій в Лівії в центрі уваги Української держави була турбота про життя та здоров’я декількох тисяч українців, які перебували на території цієї північноафриканської країни. Саме на гарантування їх безпеки були спрямовані наші контакти з усіма учасниками збройного протистояння. Київ високо цінує той факт, що протягом всього періоду конфлікту його обидві сторони намагалися не допускати порушення прав громадян України, частина з яких і досі продовжує виконувати благородну місію медичної допомоги постраждалим. Відтак, визнаючи Національну перехідну раду єдиним законним представником лівійського народу, Україна звертається до неї з вимогою і надалі забезпечувати безпеку громадян України на території Лівії, включаючи захист дипломатичного персоналу Посольства України у Тріполі», - йдеться у заяві МЗС.

При цьому МЗС України закликає новий лівійський уряд тісно співпрацювати з Організацією Об’єднаних Націй як ключовою інституцією для координації міжнародних дій з налагодження постконфліктного життя у цій країні. Також МЗС України заявляє про намір активно долучатися до відбудовчих процесів, гуманітарної та технічної допомоги лівійцям.

«Упродовж багатьох років український та лівійський народи пов`язували відносини дружби та взаємної поваги. Українська сторона сподівається, що такі відносини зберігатимуться й в майбутньому. Підтверджуємо готовність і надалі поглиблювати всебічну взаємовигідну співпрацю з Лівією», - наголошується у заяві.