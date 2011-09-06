У британських судах дозволять телезйомку

Уряд Британії має намір вперше дозволити роботу тележурналістів у залах судових засідань в Англії і Уельсі, повідомляє Бі-бі-сі.

Міністр юстиції Кеннет Кларк заявив про плани скасувати чинну нині заборону. За його словами, телебачення дозволить підвищити ступінь довіри громадян до судової системи.

Водночас Кларк повідомив, що знімати буде дозволено тільки вислови судді. Наразі зйомка дозволена в британському Верховному суді.