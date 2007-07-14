27 армій беруть участь у параді в Парижі

Вперше в традиційному параді в день взяття Бастілії в Парижі візьмуть участь представники армій всіх 27 країн-членів Європейського Союзу, які були запрошені президентом Франції Ніколя Саркозі, повідомила прес-служба Єлісейського палацу.

27 військових прапороносців пройшли головною авеню Парижа - Єлісейськими полями на чолі з офіцером головуючої в ЄС Португалії, який ніс прапор Євросоюзу. Вони пройшли, вишикувані римською цифрою п`ять, що має позначати П`яту Республіку. За ними йшли в марші учасники параду - військові патрулі та машини в захисних кольорах, а в повітрі кружляли вертольоти.

Відкрив парад президент Франції Ніколя Саркозі, який з начальником генерального штабу проїхав Єлісейськими полями в супроводі почесного кавалерійського ескорту до площі Конкорд, де його зустрів прем`єр-міністр.

Урочиста церемонія завершилася не тільки традиційним виконанням "Марсельєзи", а й "Пісні прихильників" та "Оди радості" Бетховена, яка 1972 р. була прийнята як офіційний гімн Європейського Союзу.

На національне свято Французької республіки були запрошені провідні представники європейських країн, "щоб показати європейський характер Дня взяття Бастілії", наголошується у французькій пресі.

Замість традиційного телеінтерв`ю, яке, починаючи з Франсуа Міттерана, давали зазвичай цього дня попередні президенти, Ніколя Саркозі вирішив влаштувати грандіозний безкоштовний концерт на Марсовому полі і особисто бути присутнім. "Обов`язковий виступ в наперед визначений день і час - це не моя концепція діалогу з французами", - заявив він в інтерв`ю газеті Journal du Dimanche.

РІА "Новости"