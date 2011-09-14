Туреччина розмістить у себе радіолокаційну систему ПРО

Туреччина і США сьогодні в Анкарі підписали меморандум про розміщення на турецькій території радіолокаційної системи (РЛС) ЄвроПРО.

Підписи під документом поставили перший заступник голови МЗС Туреччини Ферідун СИНІРЛИОГЛУ і посол США в Анкарі Френсіс РІЧАРДОНЕ, передає РІА «Новости».

Радар буде розгорнений у повіті Кюреджік провінції Малатья на південному сході Туреччини. На даний час в цьому районі розташована РЛС, яка свого часу була споруджена американською стороною, але згодом передана турецькій армії.

У Малатьї дислокована друга польова армія збройних сил Туреччини, там же розташована оперативно-тактична база ВВС.

За відомостями турецьких ЗМІ, РЛС управлятиметься з оперативного центру в Германії. У командуванні центру оперативного управління буде представлений турецький військовий персонал під командуванням генерала. Дані, що будуть одержуватися РЛС, як наголошується, доводитимуться до турецької влади.

Налагодити роботу радара в тестовому режимі планується до середини грудня цього року.

У повідомленні МЗС Туреччини, поширеному після підписання меморандуму, йдеться, що "остаточне рішення про розгортання радара раннього попередження на військовому об`єкті в повіті Кюреджік ухвалене після закінчення пошукових робіт на місцевості і дотримання відповідних правових процедур". "Вказаний об`єкт свого часу використовувався в аналогічних цілях", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, учора, 13 вересня, США і Румунія підписали угоду про розміщення в Румунії бази американських ракет-перехоплювачів SM-3.

8 вересня в Києві заступник генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Дирк БРЕНГЕЛЬМАНН заявив, що Україна і Північноатлантичний альянс обговорюють питання співпраці щодо Загальноєвропейської системи протиракетної оборони (ЄвроПРО).