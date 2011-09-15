У залі суду, де слухають справу про теракт у Мінську, відключили Інтернет

Безпрецедентні заходи безпеки вживаються на судовому процесі у справі про вибух у мінському метро, передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

Перед початком судового засідання актову залу, розраховану на більш ніж 500 осіб у Будинку правосуддя в Мінську, перевірив кінолог з собакою на предмет виявлення вибухових речовин. У залі перебувають співробітники правоохоронних органів.

За клопотанням представника одного з потерпілих, головуючий у справі перший заступник голови Верховного суду суддя Олександр ФЕДОРЦОВ заборонив вести відео- і фотозйомку процесу.

Також перед початком засідання було відключено доступ до Інтернету.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 15 вересня, Верховний Суд Білорусі розпочав розгляд кримінальної справи про теракт у мінському метро, скоєний у квітні цього року.

На лаві підсудних - уродженці Вітебська Дмитро КОНОВАЛОВ і Владислав КОВАЛЬОВ, обидва 1986 року народження.

За даними слідства, вибух 11 квітня 2011 року на станції метро "Жовтнева" в Мінську Д.КОНОВАЛОВ скоїв у стані алкогольного сп`яніння.

У результаті теракту 11 осіб загинули на місці, 4 - померли в лікарнях. Травми і моральні страждання отримали більш як 300 громадян. На кілька днів було порушено роботу метрополітену. Збиток, завданий Мінському метрополітену, перевищив 2 млрд. білоруських рублів; потерпілим - не менш як 175 млн. білоруських рублів. У цілому ж дії Д.КОНОВАЛОВА завдали збитків на суму понад 2,3 млрд. білоруських рублів.