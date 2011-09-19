Провалився штурм м.Бені-Валід у Лівії

У Лівії спроби прихильників Національної перехідної ради захопити місто Бені-Валід зазнали провалу, повідомляє кореспондент Бі-бі-сі. Під вогнем військ Каддафі вони змушені були відступити.

Війська НПС вже неодноразово намагалися взяти місто штурмом, починаючи з 10 вересня, коли закінчилися термін їх ультиматуму та переговори про здачу міста. Сьогодні вдень сили НПР заявили, що змогли прорватися до долини, яка тепер відділяє їх від основних позиції військ Каддафі у самому місті.

За даними Associated Press, деякі підрозділи ПНР почали атаку без наказу після того, як сили Каддафі відкрили артилерійський вогонь по їх позиціях біля північних воріт міста.

Міста Бені-Валід, Сирт і Сабха залишаються останніми, які ще не перейшли під контроль НПС. За інформацією Нацради, обороною міста керує син Каддафі Сейф аль-Іслам. У Бені-Валіді також можуть перебувати й інші сини полковника - Сааді і Мутасім.