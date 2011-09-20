Кіпр почав буріння на шельфі, не зважаючи на погрози Туреччині

Республіка Кіпр почала пробне буріння на родовищі газу на шельфі Середземного моря на південь від острова, повідомляє Associated Press. Уряд країни не відмовився від свого початкового рішення вести геологічну розвідку на цій території, попри протести та погрози з боку Туреччини.

Прем`єр-міністр Туреччини Тайіп Ердоган заявив у понеділок, що Анкара разом з республікою Північний Кіпр починає видобуток нафти і газу в Східному Середземномор`ї у відповідь на початок розробки шельфу біля острова Республікою Кіпр. Прем`єр додав, що в район робіт "для моніторингу ситуації" будуть скеровані кораблі ВМС і військова авіація.

Туреччина з 1974 року не визнає Республіку Кіпр і вважає єдиною легітимною владою на острові республіку Північний Кіпр, яку за майже 40 років не визнала жодна держава, крім Туреччини, зазначає Лента.ру.