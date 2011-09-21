Клюєв подякував Єврокомісії за позитивні оцінки

Перший віце-прем`єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ висловив подяку Європейській Комісії за позитивні оцінки виконання Україною Плану дій з лібералізації Європейським Союзом візового режиму для громадян України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КЛЮЄВА, про це він сказав сьогодні на зустрічі у Брюсселі з членом Єврокомісії з внутрішніх справ Сесілією МАЛЬМСТРЕМ.

Учасники зустрічі обговорили підготовлену експертами Єврокомісії першу доповідь про виконання Україною Плану дій.

Перший віце-прем`єр-міністр України запевнив комісара ЄС у готовності української сторони до продовження активного діалогу з європейськими експертами, зокрема, з питань аналізу законодавства, прийнятого у рамках виконання Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.

Учасники зустрічі обговорили подальші заходи, які прийматиме українська сторона для забезпечення якісної реалізації Плану дій, зокрема, у сфері боротьби з корупцією.

Сторони домовилися, що у жовтні експертна місія ЄС відвідає Україну для оцінки прогресу, досягнутого у виконанні Плану дій зі спрощення візового режиму.

Під час бесіди А.КЛЮЄВ повідомив, що найближчим часом Верховна Рада України прийме ще кілька законів, зокрема, «Про правовий статус іноземців і осіб без громадянства», «Про документи, які засвідчують особу і підтверджують громадянство України». Він заявив, що українська сторона розраховує завершити виконання першої фази Плану дій до листопада 2011 року.

Перший віце-прем`єр-міністр України підкреслив, що введення безвізового режиму з ЄС, так само як і укладання Угоди про асоціацію, є першочерговими пріоритетами політики уряду України. У зв`язку з цим А.КЛЮЄВ відзначив, що Україна розраховує на підтримку Єврокомісії у переході на другий (імплементаційний) етап Плану дій вже до кінця 2011 року.

А.КЛЮЄВ подякував С.МАЛЬМСТРЕМ за особисту підтримку у безвізовому діалозі України з ЄС.

Довідка УНІАН. План дій з лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України було схвалено на саміті Україна–ЄС 22 листопада 2010 року у Брюсселі.