Тайфун Нісат забрав життя 35 людей, 45 пропали безвісти

Число жертв тайфуну "Нісат" (Nesat), що обрушився двома днями раніше на північний схід Філіппін, за даними на ранок четверга досягло 35, безвісти зникли ще 45 осіб, поранені щонайменше 34, йдеться в останніх даних Національної ради зі скорочення ризиків стихійних лих (НРСРСЛ) країни.

Раніше повідомлялося про 20 загиблих і 35 зниклих безвісти, передає РІА «Новости».

Число евакуйованих через лихо, що торкнулося близько півмільйона філіппінців, перевищило 184 тисячі осіб, а загальна сума матеріальних збитків від тайфуну, названого за власною філіппінською класифікацією "Педрінг" (Pedring), за оцінками НРСРСЛ, на цей момент досягла 1,15 млрд. філіппінських песо (понад 26 млн. доларів).

Зараз тайфун наближається до Гонконгу.