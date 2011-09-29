Російський експерт: Що добре для Газпрому - необов'язково добре для РФ

Директор російського Центру аналізу світової торгівлі зброєю Ігор КОРОТЧЕНКО вважає, що керівництво РФ має стимулювати компанію «Газпром» до більш гнучкої позиції на переговорах з Україною про ціну на газ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він заявив під час круглого столу в Москві.

«Якщо буде політичний конфлікт - він позначиться і на можливій денонсації Харківських угод з боку Києва, і тут важливо, щоб президент і прем`єр Росії стимулювали «Газпром» до гнучкішої позиції на переговорах з українськими партнерами», - сказав І.КОРОТЧЕНКО.

Експерт підкреслив, що економічні інтереси «Газпрому» не мають суперечити інтересам Російської держави, яка зацікавлена в максимально сприятливому функціонуванні Чорноморського флоту і подальшому подовження термінів його базування в Україні.

«Що добре для «Газпрому», то необов`язково добре для Росії», - підкреслив І.КОРОТЧЕНКО.

Довідка УНІАН. 21 квітня 2010 року в Харкові президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України, якою передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна одержала зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.

Україна домагається перегляду підписаних на початку 2009 року газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпроти, заниженою.

6 вересня 2001 року В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Україну влаштують Харківські угоди у разі досягнення домовленості з Росією про зниження ціни на газ.

«У цьому разі у нас буде нормальна європейська ціна на газ, а вже на цю ціну діють Харківські угоди, тобто ще мінус 100 дол. (на тисячу кубометрів). Отже, ці договори для нас вигідні, і ми свідомо пішли на їх укладання», - відзначив В.ЯНУКОВИЧ.

7 вересня керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні Олексій УРІН заявив, що розірвання Україною чинного контракту на поставки російського газу може призвести до денонсації Харківських угод.