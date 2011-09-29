Боснія і Герцеговина ввійде до НАТО через 5-10 років

Заступник керівника штабу НАТО в Боснії та Герцеговині Джон Андреас ОЛСЕН (Норвегія) заявив, що ця колишня югославська республіка зможе вступити до Північноатлантичного альянсу через п`ять-десять років, передає РІА «Новости».

У 2010 році БіГ підключилася до Плану дій щодо членства в НАТО, ставши кандидатом на вступ до Альянсу. Інтеграція в НАТО - один з головних зовнішньополітичних пріоритетів влади в Сараєво.

"Питання вже не в тому, чи увійде Боснія і Герцеговина в НАТО, а коли це станеться", - сказав Д.ОЛСЕН, виступаючи на семінарі НАТО в місті Босанска Костайніца на північно-заході країни, де була представлена нова стратегічна концепція альянсу.

За оцінкою Д.ОЛСЕНА, БіГ зможе інтегруватися до Альянсу в найближчі п`ять-десять років.

"Незважаючи на відмінності, мир і безпека становлять спільний інтерес, на основі якого БіГ висловила рішучість прийняти всі принципи і умови на шляху до повноправного членства в НАТО", - сказав він.

Боснія і Герцеговина оголосила в 1992 році про вихід зі складу СФРЮ, після чого в республіці почалася війна за участю боснійських мусульман (бошняків), сербів і хорватів, яка тривала до 1995 року. БіГ складається з двох частин - Федерації Боснії і Герцеговини (мусульмано-хорватської) і Республіки Сербської. Це союз двох територіальних утворень, що мають відокремлене становище.

Між основними політичними партіями Боснії та Герцеговини є принципова домовленість про вступ до НАТО.

Хорватія та Албанія вступили в НАТО в 2009 році; Словенія, Болгарія і Румунія - в 2004-му.